Над Брянской и Белгородской областями уничтожили три украинских беспилотника
МО РФ: средствами ПВО сбиты три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Над территориями Брянской и Белгородской областей средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что с 16:00 по московскому времени до 18:00 по московскому времени 29 июня были перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над Брянской областью, один — над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 46 квартир в пяти подъездах многоквартирного дома в Володарском районе Брянска.
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