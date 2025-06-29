Над Брянской и Белгородской областями уничтожили три украинских беспилотника

МО РФ: средствами ПВО сбиты три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Фото: iStock/bbsferrari

Над территориями Брянской и Белгородской областей средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.



В ведомстве уточнили, что с 16:00 по московскому времени до 18:00 по московскому времени 29 июня были перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над Брянской областью, один — над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 46 квартир в пяти подъездах многоквартирного дома в Володарском районе Брянска.

Анастасия Чубина

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