Над Брянской и Белгородской областями уничтожили три украинских беспилотника

29 июня 2025, 18:41

МО РФ: средствами ПВО сбиты три дрона ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Фото: iStock/bbsferrari

Над территориями Брянской и Белгородской областей средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.