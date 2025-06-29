Богомаз: в Брянске из-за атаки ВСУ повреждены 46 квартир и 4 автомобиля

29 июня 2025, 14:34

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 46 квартир в пяти подъездах многоквартирного дома в Володарском районе Брянска. Также частичный урон был нанесен четырем автомобилям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.