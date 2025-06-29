Богомаз: в Брянске из-за атаки ВСУ повреждены 46 квартир и 4 автомобиля
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) различные повреждения получили 46 квартир в пяти подъездах многоквартирного дома в Володарском районе Брянска. Также частичный урон был нанесен четырем автомобилям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что материальная помощь собственникам квартир и владельцам автомобилей будет оказана. По всем выявленным повреждениям комиссия составит акты осмотра.
Напомним, всего над территорией Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников (БПЛА). В результате налета пострадали двое мирных жителей.
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