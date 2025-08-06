Хутор Золотаревка Ростовской области остался без света после атаки БПЛА ВСУ

06 августа 2025, 07:15

Фото: iStock/Daria Kulkova

В хуторе Золотаревка, расположенном в Ростовской области, произошла отключение электроэнергии в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.