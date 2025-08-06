Хутор Золотаревка Ростовской области остался без света после атаки БПЛА ВСУ
В хуторе Золотаревка, расположенном в Ростовской области, произошла отключение электроэнергии в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов в нескольких районах, включая Каменск-Шахтинский, Каменский, Родионово-Несветайский и Тацинский. Однако в хуторе Золотаревка было повреждено оборудование линии электропередачи, в результате чего почти 200 жителей 87 домов остались без электроэнергии.
Слюсарь отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, и добавил, что энергетики начнут ремонтно-восстановительные работы в течение дня. Кроме того, губернатор сообщил о происшествии в станице Тацинской, где из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи. Пожар был оперативно ликвидирован, также без пострадавших.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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