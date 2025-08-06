Сильные взрывы прогремели в Одесской области — фото
В Одесской области прогремели мощные взрывы. Российская армия наносит удары по украинской военной инфраструктуре и объектам энергетики с использованием «Гераней». Об этом пишет Telegram-канал SHOT, делясь кадрами взрывов.
Удары пришлись по объектам около сел Орловка и Новосельское в Измаильском районе. По свидетельствам очевидцев, было зафиксировано множество прилетов, также начался сильный пожар.
Предварительно, среди пораженных целей могла оказаться газокомпрессорная станция «Орловка». Эта станция играла ключевую роль в организации реверса газа на Украину из Румынии, а также Греции и Турции.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 августа ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Из-за нападения беспилотников начался пожар на железнодорожной станции. Предварительно, возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА ВСУ — загорелось дерево.
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