«И это высокий представитель ЕС»: Небензя хочет посмотреть на учителя Каллас после слов о России

Небензя заинтересовался педагогом Каллас по истории после ее слов о России

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас за её сомнения в решающей роли СССР и Китая в разгроме нацизма.





Он напомнил, что Каллас назвала «чем-то новеньким» утверждения о том, что Москва и Пекин выиграли Вторую мировую войну. Небензя подчеркнул, что именно народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли самые тяжелые потери.





«И это говорит высокий представитель ЕС. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — цитирует РИА Новости дипломата.



