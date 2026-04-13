«И это высокий представитель ЕС»: Небензя хочет посмотреть на учителя Каллас после слов о России
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас за её сомнения в решающей роли СССР и Китая в разгроме нацизма.
Он напомнил, что Каллас назвала «чем-то новеньким» утверждения о том, что Москва и Пекин выиграли Вторую мировую войну. Небензя подчеркнул, что именно народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли самые тяжелые потери.
«И это говорит высокий представитель ЕС. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, Европа под руководством таких политиков движется от идеи единого континента к построению очередного «рейха». Небензя выразил надежду, что в странах ЕС и в международном сообществе ещё остались «трезвые головы», способные предотвратить опасное развитие событий.