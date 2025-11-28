Мединский ответил Каллас на ее слова о России готовностью провести ликбез по истории
Помощник президента РФ Владимир Мединский высказался о главе ЕС Кае Каллас, предложив ей провести персональный ликбез по истории России.
Это заявление 28 ноября он сделал в ответ на слова дипломата о том, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран.
«Рекомендую К. Каллас «Рассказы из русской истории», а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях», — отметил Мединский в своем телеграм-канале.Кроме того, он шутливо отметил трудности с поддержанием советского уровня образования в современной Эстонии.