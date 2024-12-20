«Ибо неча»: Симоньян высказалась об ударах по центрам принятия решений на Украине

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян словами «ибо неча» прокомментировала групповой удар ВС РФ по территории Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными целями ВС РФ на Украине являются военные объекты, объекты военно-промышленного комплекса и центры принятия решений.
Симоньян написала, что в пятницу подоспели удары по пресловутым центрам принятия решений. «Ибо неча», – добавила журналистка.
Также она отметила объекты, попавшие под удар: пункт управления СБУ, конструкторское бюро, где разрабатывались и производились ракеты и ракетные комплексы, а также позиции ЗРК Patriot.
Бюро, о котором написала Симоньян, – это киевское конструкторское бюро «Луч», которое производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».
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Симоньян написала, что в пятницу подоспели удары по пресловутым центрам принятия решений. «Ибо неча», – добавила журналистка.
Также она отметила объекты, попавшие под удар: пункт управления СБУ, конструкторское бюро, где разрабатывались и производились ракеты и ракетные комплексы, а также позиции ЗРК Patriot.
Бюро, о котором написала Симоньян, – это киевское конструкторское бюро «Луч», которое производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».
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Анастасия Чинкова