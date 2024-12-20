Выбор цели по пункту управления СБУ – это возмездие за убийство Кириллова

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Выбор цели по пункту управления СБУ связан с возмездием за убийство в Москве начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ шестью оперативно-тактическими американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В результате российского удара были поражены пункт управления СБУ, позиции ЗРК Patriot и конструкторское бюро «Луч» в Киеве, производящее крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха» и ракетные комплексы «Нептун».
По словам Коротченко, выбор целей осуществлялся с позиции возмездия за подготовленное и реализованное СБУ убийство генерала Кириллова. В этом случае такая практика является правомерной и соответствующей нормам международного права.
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Анастасия Чинкова