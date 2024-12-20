Украинская ПВО обстреляла Киев, пожары горят по всему городу

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Власти Украины признали факт неудачной работы систем противовоздушной обороны, которая привела к повреждению складского помещения в Киеве. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
«Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения», — приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация.
Ранее стало известно, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.
Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.
Предполагается, что атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов. Предварительно, атакованы были объекты энергетики и центры принятия решений.
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Элина Позднякова