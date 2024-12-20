Очевидцы сообщили о пожаре около военного завода «Артем» в Киеве после серии взрывов

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. Политик заявил, что именно они мешают заключению мира на Украине, комментируя их негативную реакцию на недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, который заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.