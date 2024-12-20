Очевидцы сообщили о пожаре около военного завода «Артем» в Киеве после серии взрывов

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Очевидцы сообщают о пожаре в районе военного завода имени Артема в Киеве после прошедшей серии взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание замечено около оборонного предприятия после взрывов на станции метро «Лукьяновская».
Ранее в этот день Telegram-канал SHOT писал, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. По предварительным сведениям, под удары попали центры принятия решений и энергообъекты.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве в результате удара получила повреждения тепломагистраль. Кроме того, пожар вспыхнул в Шевченковском районе украинской столицы.
Кроме того, украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела загорелись склады в Бориспольском районе Киевской области.
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В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после взрывов
Ранее в этот день Telegram-канал SHOT писал, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. По предварительным сведениям, под удары попали центры принятия решений и энергообъекты.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве в результате удара получила повреждения тепломагистраль. Кроме того, пожар вспыхнул в Шевченковском районе украинской столицы.
Кроме того, украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела загорелись склады в Бориспольском районе Киевской области.
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В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после взрывов
Анастасия Чинкова