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Идущую на Курскую область 600-метроваую колонную ВСУ разбили под Сумами

«Искандер» уничтожил 600-метровую колонну ВСУ, идущую на Курскую область
01 сентября 2024, 12:08
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил 600-метровую колонну техники и военных ВСУ, которые шли на Курскую область.


Удар нанесли под Сумами. Видео поражения колонны ВСУ опубликовал Телеграм-канал «НгП раZVедка». На кадрах видно три удара по технике и живой силе противника.

Ранее российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в у населенного пункта Садки в Сумской области. Также ВС РФ поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе Чернетчины. Еще один высокоточный удар нанесли по складу -артиллерийского вооружения ВСУ в Нижней Сыроватке Сумской области.

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Депутат рады: Пиар Зеленского в Курской области приведет к катастрофе на Украине
Дубинский: Провал ВСУ в ДНР откроет России дорогу на Днепропетровскую область
01 сентября 2024, 11:43

Обвал украинского фронта в ДНР откроет российским военным дорогу на Днепропетровскую область. Последствия обвала фронта в ДНР из-за атаки на Курскую область озвучил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Если эта операция (вторжение в Россию) с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта – этого результата добиться не удалось. Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», – написал Дубинский.

Атаку ВСУ на Курскую область депутат назвал личным пиаром президента Украины Владимира Зеленского, который таким путем надеялся поднять свой рейтинг. Но в итоге это решение Киева только России дорогу на новые территории.
«Решения такого рода, которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, – ведут к катастрофе», – написал Дубинский.

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На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском
Forbes: тяжелые бои под Красноармейском истощили элитную 47-ю бригаду ВСУ
01 сентября 2024, 11:23

Фото: iStock/Olena_Z

Боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Отмечается, что подразделение в составе двух тысяч солдат отправилось в бой на востоке Украины с 31 танком M-1 Abrams. На данный момент у них осталась, вероятно, половина этих танков, выразил мнение Экс.

По его словам, в данное районе недостаточно личной силы ВСУ для обороны, не говоря уже о наступлении. Экс также сомневается, что украинские войска смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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30 укомплектованных испанских наемников прибыли к Макеевке в ЛНР
Марченко: Говорящих на испанском наемников заметили в районе Макеевки в ЛНР
01 сентября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Иностранных наемников ВСУ, которые говорят на испанском языке, заметили в районе населенного пункта Макеева в ЛНР. Туда прибыло подразделение, которое целиком состоит из иностранцев, численность около 30 человек. Об этом 1 сентября сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным военного эксперта, иностранные наемники в ЛНР хорошо оснащены и укомплектованы. Большинство из них говорят на испанском, но также звучит французская и английская речь.

«На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек», – приводит комментарий Марченко РИА Новости.

Об иностранный наемниках в рядах ВСУ неоднократно заявляли и должностные лица Минобороны. Накануне в российском суде заочно приговорили к 14 годам воюющего за ВСУ наемника из США Девё Калеб Виктора. Аналогично в суд передали уголовное дело по военному наемнику из Латвии – 49-летнему Юрису Юрашсу.

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Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО
Самая массированная атака ВСУ на РФ 1 сентября: подобности, последствия
01 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/IherPhoto

В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ перебрасывают штурмовые бригады к Курскому приграничью для подготовки к новым атакам. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».

Ситуация в Курской области


Противник вводит на оккупированные земли России части территориальной обороны. В соседней Сумской области обнаруживаются перемещения многочисленных групп личного состава. Кроме того, в Суджу и ее окрестности планируется переброска 92 отдельной штурмовой бригады. На севере Суджанского района развернулись ожесточенные бои.

За последние сутки ВС РФ уничтожили более 40 боевиков киевского режима, которые пытались атаковать российские позиции вблизи населенных пунктов Камышевка и Киреевка. Также были сожжены две боевые машины ВСУ западного производства.

На юге Суджанского района бойцы формирования «Север» наносят урон противнику с помощью артиллерии и ударных беспилотников в районах Черкасская Конопелька, Плехово и Борки. Уничтожено до 30 нацистов и пять единиц бронетехники.
В направлении Коренево противник проводит перегруппировку из-за значительных потерь и не предпринимает активных действий. Бойцы постепенно вытесняют врага к государственной границе. Также украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы России успешно отбили село Коренево.

Херсонское направление


Известный украинский военный ресурс сообщил о возможности наступления российских войск на Херсон и обозначил серьезные проблемы на фронте и в управлении вооруженными силами. В публикации говорится, что «фронт в Донбассе под давлением ВС РФ, есть угроза его обрушения».

Ранее депутат Марьяна Безуглая поднимала вопрос о несостоятельности ротаций и потере позиций ВСУ. Также по информации ряда украинских порталов, есть угроза для Угледара.


Донецкое направление


ВС РФ на Донецком направлении достигли более выгодных позиций и нанесли удары по украинским формированиям в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка. По данным Министерства обороны России, противник понес потери до 780 военнослужащих, а также утратил танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и две 155-мм гаубицы (М777 и FH-70).

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Кирово. Министерство обороны РФ сообщает, что за сутки противник в этом районе потерял до 455 человек, три автомобиля и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении улучшили свои позиции, нанося удары по украинским военным в Угледаре и Водяном. В результате этих действий противник лишился до 125 военнослужащих, танка, боевой бронированной машины и четырех автомобилей, как подчеркивают в Минобороны.

Фото: сайт Минобороны РФ

Харьковское направление


На Харьковском участке фронта продолжаются боевые действия в населённом пункте Волчанск. Подразделения «Север» осуществляют контрбатарейные операции, обнаруживая и уничтожая огневые позиции врага. Уничтожены две миномётные установки и до шести боевиков.

В районе многоэтажных домов штурмовые группы смело ведут упорные бои в одном из жилых зданий. Продвижение затрудняется активным использованием FPV-дронов со стороны ВСУ.

Липцевское направление


На Липцевском направлении разведка ВС РФ выявила перемещение штурмовой группы ВСУ в район населённого пункта Глубокое. По этой цели было нанесено огневое поражение, в результате чего уничтожены до девяти боевиков ВСУ.

Массированная атака БПЛА ВСУ


Минувшей ночью ВСУ осуществили самую масштабную атаку на территории РФ с использованием БПЛА. Над российскими регионами были уничтожены 158 дронов.

В Курске после полуночи прогремели громкие взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО, которые сбили как минимум два украинских БПЛА самолётного типа. В Тверской области, в районе Конакова, противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник.

В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ

Один из дронов, направлявшийся в Москву, упал на территории частного дома в Раменском округе, пострадавших нет. Девять дронов были сбиты на подходе к Москве и её окрестностям, на месте работают службы экстренного реагирования. Падение одного из БПЛА повредило отдельное техническое сооружение Московского НПЗ, сейчас ведётся ликвидация локального возгорания.

В общей сложности 34 БПЛА сбито над Брянской областью, 46 — над Курской, 28 — над территорией Воронежской области, 14 — над Белгородской областью, 8 — над Рязанской областью, 2 — над Москвой, 7 — над Московской областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Липецкой областью, 2 — над Тамбовской областью, 2 — над Смоленской областью, 3 — над Тульской областью, по одному — над территориями Орловской, Тверской.

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В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
В Курской области ВСУ обстреляли машину с женщинами и детьми, ранена девочка
01 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики обстреляли автомобиль, в салоне которого находились женщины и дети, в Курской области. Об этом сообщила одна из пострадавших жительниц региона, передает РИА Новости.
Отмечается, что люди пытались эвакуироваться из села Новоивановка в Суджанском районе. По словам женщины, во время атаки на Курскую область бойцы ВСУ повредили ее дом. В здании оказались выбиты окна, поэтому она вместе с сестрой и детьми решили на время уехать в безопасное место.

Уточняется, что по дороге из населенного пункта Малая Локня в хутор Посадка автомобиль обстреляли. В результате дочь женщины получила ранение.

После атаки к машине подошли сами украинские военные. Они заявили, что девочку осмотрит их медик, и взяли россиянок «в плен». Иные подробности не разглашаются.

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Иностранные наемники ВСУ насиловали мирных жителей Курской области, сообщили в посольстве
Посол МИД РФ Мирошник: ВСУ совершали сексуальные преступления в Курской области
01 сентября 2024, 10:07

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области.
Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, участвующих в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский стремится избавиться от них, отправляя на «утилизацию» подальше от Киева.

«Здесь действуют подразделения, такие как «Нахтигаль», а также ряд радикальных батальонов», — добавил посол.
По словам дипломата, украинские вооруженные формирования представляют собой «огромный сброд», не имеющий представления о международном гуманитарном праве, что позволяет им «стрелять по ногам, не брать в плен и никого не щадить». Он отметил, что западные наемники, включая поляков и англоговорящих бойцов, а также канадцев и грузинский легион, также участвуют в актах сексуального насилия, мародерства и уничтожения частной собственности. Мирошник отметил, что уничтожение гражданской инфраструктуры является «целенаправленной деятельностью» ВСУ.

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Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ
Глава МО Украины Умеров заявил, что передал США список целей для атак ВСУ по РФ
01 сентября 2024, 09:19

Фото: iStock/ValleraTo

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по российской территории.
Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Киевом оружия большой дальности по объектам вглубь России.

Умеров добавил, что в данном списке было разъяснено, какие возможности требуются Украине. Он также выразил надежду на то, что требования киевского режима услышали.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
Ганчев: Киев направил в Харьковскую область наемников из Польши, Румынии и ФРГ
01 сентября 2024, 09:00

Фото: iStock/breakermaximus

Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Отмечается, что по причине незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. По словам Ганчева, их контакты с местными жителями происходят во время «грабежей, изнасилованиях и похищениях».

Глава администрации пояснил, что точное количество иностранных солдат ВСУ назвать нельзя, однако можно лишь констатировать противоправные действия наемников украинской армии в российском регионе. Ганчев заключил, что правоохранители будут устанавливать их местонахождение и передавать данные следствию.

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#всу
#солдат
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Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА
01 сентября 2024, 08:40

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских дронов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что над Курской областью было сбито 46 вражеских беспилотников, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14 и над Рязанской областью — восемь. Российская система противовоздушной обороны также сбила 7 БПЛА над Московской областью и 5 над Калужской областью.

Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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