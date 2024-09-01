Идущую на Курскую область 600-метроваую колонную ВСУ разбили под Сумами

Фото: Минобороны РФ
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил 600-метровую колонну техники и военных ВСУ, которые шли на Курскую область.
Удар нанесли под Сумами. Видео поражения колонны ВСУ опубликовал Телеграм-канал «НгП раZVедка». На кадрах видно три удара по технике и живой силе противника.
Ранее российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в у населенного пункта Садки в Сумской области. Также ВС РФ поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе Чернетчины. Еще один высокоточный удар нанесли по складу -артиллерийского вооружения ВСУ в Нижней Сыроватке Сумской области.
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Лия Мурадьян