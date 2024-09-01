30 укомплектованных испанских наемников прибыли к Макеевке в ЛНР

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Иностранных наемников ВСУ, которые говорят на испанском языке, заметили в районе населенного пункта Макеева в ЛНР. Туда прибыло подразделение, которое целиком состоит из иностранцев, численность около 30 человек. Об этом 1 сентября сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По данным военного эксперта, иностранные наемники в ЛНР хорошо оснащены и укомплектованы. Большинство из них говорят на испанском, но также звучит французская и английская речь.
Об иностранный наемниках в рядах ВСУ неоднократно заявляли и должностные лица Минобороны. Накануне в российском суде заочно приговорили к 14 годам воюющего за ВСУ наемника из США Девё Калеб Виктора. Аналогично в суд передали уголовное дело по военному наемнику из Латвии – 49-летнему Юрису Юрашсу.
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«На форменной одежде знаков различий и принадлежности нет. На данный момент известно, что численность боевиков составляет порядка 30 человек», – приводит комментарий Марченко РИА Новости.
Об иностранный наемниках в рядах ВСУ неоднократно заявляли и должностные лица Минобороны. Накануне в российском суде заочно приговорили к 14 годам воюющего за ВСУ наемника из США Девё Калеб Виктора. Аналогично в суд передали уголовное дело по военному наемнику из Латвии – 49-летнему Юрису Юрашсу.
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Лия Мурадьян