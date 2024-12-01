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Сегодняшнее руководство Украины и его спонсоры «норовят переплюнуть своих кумиров из Третьего рейха с «Гитлерюгендом» и для этого «идут проторенной дорожкой», написала в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
Она упомянула закон, принятый Верховной радой в декабре 2019 года, «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения».
Захарова подчеркнула, данный документ стал основой для того, чтобы под крылом киевского режима появилось объединение, подобное «Гитлерюгенду», где молодое поколение идеологически обрабатывают.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что через такое объединение прошли почти все известные нацисты.
Также Захарова отметила высказывание американской конгрессвумен Индианы Спартц, уроженки Украины, о том, что «вклад в войну должны вносить все — от ребенка до пожилого человека». Конгрессвумен выступила с призывом к Владимиру Зеленскому, чтобы он мобилизовал каждого украинца, а также обвинила его в плохой подготовке к боевым действиям.
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Захарова подчеркнула, данный документ стал основой для того, чтобы под крылом киевского режима появилось объединение, подобное «Гитлерюгенду», где молодое поколение идеологически обрабатывают.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что через такое объединение прошли почти все известные нацисты.
Также Захарова отметила высказывание американской конгрессвумен Индианы Спартц, уроженки Украины, о том, что «вклад в войну должны вносить все — от ребенка до пожилого человека». Конгрессвумен выступила с призывом к Владимиру Зеленскому, чтобы он мобилизовал каждого украинца, а также обвинила его в плохой подготовке к боевым действиям.
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Никита Кротов