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Марочко: ВС РФ продвигаются за счет новой тактики

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска изменили тактику в боях, их командная работа сочетается с грамотными решениями Генштаба, что обеспечивает им успех, рассказал KP.RU военный аналитик Андрей Марочко.
«Характерные изменения осени - сейчас наши военнослужащие начали малыми группами раздергивать силы противника. Сейчас тактика захода малыми группа на те или иные участки местности, наращивание сил и средств, создание плацдарма для продвижения далее дала ту позитивную динамику, которую мы сейчас видим», — прокомментировал эксперт.
Марочко добавил, что Украина ошиблась, напав на Курскую область, поскольку линия боестолкновения растянулась, и в обороне боевиков появились бреши. Резервы ВСУ уменьшились, резюмировал собеседник.



Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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США призвали Украину самой решить вопрос с уступками территорий ради мира с РФ
Салливан: Украина должна сама решить вопрос об уступках для достижения мира с РФ
01 декабря 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Kagenmi

Киевскому режиму необходимо самоопределиться в отношении уступок территорий, чтобы достичь мира с Москвой, заявил CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — прокомментировал советник.
Он добавил, что Владимир Зеленский сам говорил о необходимости закончить боевые действия путем мирного диалога. Салливан уверен, что американские власти обсуждают с украинскими коллегами, какой формат будущих переговоров возможен.

Советник резюмировал, что Украиной управляет Зеленский, а значит, территориальные и прочие вопросы решать ему.

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#война
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Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта
Зеленский: Украина может стать членом НАТО без гарантий защиты по 5-й статье
01 декабря 2024, 18:28

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории. Зеленский отметил, что страна никогда не привлекала к военным действиям армии входящих в блок стран.

Он заключил, что, если поднимет вопрос о войсках НАТО в зоне конфликта на Украине, то лишится поддержки половины союзников.

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#зеленский
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Рабочих Киева отправят в Кривой Рог из-за мобилизации специалистов
Кличко: рабочих Киева отправят в Кривой Рог из-за мобилизации специалистов
01 декабря 2024, 17:55

Виталий Кличко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Рабочие бригады из Киева направят в Кривой Рог на юго-востоке Украины, где из-за кадрового голода на фоне мобилизации не могут запустить отопление. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Кривой Рог отправляют более 20 работников предприятия «Киевтеплоэнерго», а также 6 единиц спецтехники. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, министр энергетики страны Герман Галущенко неоднократно отмечал, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины.

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Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину
Глава дипломатии ЕС Каллас допустила отправку европейских военных на Украину
01 декабря 2024, 17:33

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Об этом сообщает ANSA.
По словам Каллас, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня. Новая глава евродипломатии добавила, что Соединенным Штатам выгоднее поддерживать Киев, поскольку победа Москвы усилит КНР, Иран и КНДР, «которые уже действуют вместе».

Каллас подчеркнула, что уже «наводит мосты» с новой администрацией США.

Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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#лавров
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«Мы остановим войну»: во Франции допустили размещение военных Запада на Украине
Генерал Тринкван допустил размещение войск Запада на Украине для безопасности
01 декабря 2024, 16:45

Фото: istockphoto/sb2010

Военнослужащих Запада могут разместить на Украине, чтобы обеспечить ее безопасность. Как отметил французский генерал Доминик Тринкван в разговоре с Parisien, речь идет о замороженной фронтовой линии.
«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», — сказал офицер.

По мнению Тринквана, дальше можно начать переговоры, фиксируя украинский статус, территории, а также безопасность для РФ. Собеседник резюмировал, что переговорный процесс может длиться годами.

«Но, по крайней мере, мы остановим войну», — заключил он.
Ранее в Финляндии высказались об испытании российского «Орешника».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#новости
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Лавров: те, кто пытается усугубить ситуацию на Украине, понесут заслуженную кару
01 декабря 2024, 16:18

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно», — отметил министр.

В прошлом месяце стало известно, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Киеву применять западные ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории РФ. Подобное разрешение дали также Великобритания и Франция.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит нового руководства ЕС на Украину говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Россиянин на деньги BMW купит дроны для СВО
Mash: россиянин потратит 300 млн от BMW на закупку беспилотников для СВО
01 декабря 2024, 15:53

Фото: iStock/Oselote

Житель Подмосковья, который отсудил у BMW 300 млн рублей, намерен отдать половину суммы на покупку дронов для российских военных на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На данный момент дело россиянина до сих пор открыто в Мосгорсуде. Уточняется, что представители автоконцерна подали апелляцию, пытаясь отменить решение.

Напомним, бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Владелец авто обратился в связи с этим в суд и выиграл: компанию обязали платить неустойку до замены машины.

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«Очень активны»: пушки ВСУ в Курской области поутихли после работы «Ахмата»
Бойцы «Ахмата» проредили артиллерию ВСУ в Курской области
01 декабря 2024, 15:15

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы спецназа «Ахмат» проредили артиллерию боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом рассказал журналистам спецназовец, чей позывной «Элджей».
«Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», — цитирует его Life.ru.
Военный добавил, что противник корректирует тактику ведения боевых действий на фоне своих потерь, делая ставку на беспилотники.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Боевики ВСУ получили отпор от пограничников, росгвардейцев и бойцов ВС РФ. По оценкам экспертов, украинские власти своими действиями ускорили продвижение российской армии в Донбассе.

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#мир
#россия
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#конфликт
#армия
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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев назвал продление конфликта на Украине приоритетом нового руководства ЕС
01 декабря 2024, 13:47

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Довольны теперь, европейцы?», — заявил российский политик.

Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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