Марочко: ВС РФ продвигаются за счет новой тактики

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Российские войска изменили тактику в боях, их командная работа сочетается с грамотными решениями Генштаба, что обеспечивает им успех, рассказал KP.RU военный аналитик Андрей Марочко.
«Характерные изменения осени - сейчас наши военнослужащие начали малыми группами раздергивать силы противника. Сейчас тактика захода малыми группа на те или иные участки местности, наращивание сил и средств, создание плацдарма для продвижения далее дала ту позитивную динамику, которую мы сейчас видим», — прокомментировал эксперт.Марочко добавил, что Украина ошиблась, напав на Курскую область, поскольку линия боестолкновения растянулась, и в обороне боевиков появились бреши. Резервы ВСУ уменьшились, резюмировал собеседник.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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