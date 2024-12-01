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Киевскому режиму необходимо самоопределиться в отношении уступок территорий, чтобы достичь мира с Москвой, заявил CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — прокомментировал советник.Он добавил, что Владимир Зеленский сам говорил о необходимости закончить боевые действия путем мирного диалога. Салливан уверен, что американские власти обсуждают с украинскими коллегами, какой формат будущих переговоров возможен.
Советник резюмировал, что Украиной управляет Зеленский, а значит, территориальные и прочие вопросы решать ему.
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Никита Кротов