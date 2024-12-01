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«Мы остановим войну»: во Франции допустили размещение военных Запада на Украине

Генерал Тринкван допустил размещение войск Запада на Украине для безопасности
Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Военнослужащих Запада могут разместить на Украине, чтобы обеспечить ее безопасность. Как отметил французский генерал Доминик Тринкван в разговоре с Parisien, речь идет о замороженной фронтовой линии.
«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», — сказал офицер.

По мнению Тринквана, дальше можно начать переговоры, фиксируя украинский статус, территории, а также безопасность для РФ. Собеседник резюмировал, что переговорный процесс может длиться годами.



«Но, по крайней мере, мы остановим войну», — заключил он.
Ранее в Финляндии высказались об испытании российского «Орешника».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
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#новости
Лавров: те, кто пытается усугубить ситуацию на Украине, понесут заслуженную кару
01 декабря 2024, 16:18

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Те, кто пытается нагнетать ситуацию вокруг Украины, понесут заслуженную кару. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно», — отметил министр.

В прошлом месяце стало известно, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Киеву применять западные ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории РФ. Подобное разрешение дали также Великобритания и Франция.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что визит нового руководства ЕС на Украину говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Россиянин на деньги BMW купит дроны для СВО
Mash: россиянин потратит 300 млн от BMW на закупку беспилотников для СВО
01 декабря 2024, 15:53

Фото: iStock/Oselote

Житель Подмосковья, который отсудил у BMW 300 млн рублей, намерен отдать половину суммы на покупку дронов для российских военных на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На данный момент дело россиянина до сих пор открыто в Мосгорсуде. Уточняется, что представители автоконцерна подали апелляцию, пытаясь отменить решение.

Напомним, бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Владелец авто обратился в связи с этим в суд и выиграл: компанию обязали платить неустойку до замены машины.

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#суд
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#бизнесмен
#авто
#машины
#беспилотник
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«Очень активны»: пушки ВСУ в Курской области поутихли после работы «Ахмата»
Бойцы «Ахмата» проредили артиллерию ВСУ в Курской области
01 декабря 2024, 15:15

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы спецназа «Ахмат» проредили артиллерию боевиков ВСУ на курском направлении. Об этом рассказал журналистам спецназовец, чей позывной «Элджей».
«Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», — цитирует его Life.ru.
Военный добавил, что противник корректирует тактику ведения боевых действий на фоне своих потерь, делая ставку на беспилотники.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Боевики ВСУ получили отпор от пограничников, росгвардейцев и бойцов ВС РФ. По оценкам экспертов, украинские власти своими действиями ускорили продвижение российской армии в Донбассе.

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#мир
#россия
#украина
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#всу
#вс рф
#конфликт
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#новости
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Медведев отреагировал на визит нового руководства ЕС в Киев
Медведев назвал продление конфликта на Украине приоритетом нового руководства ЕС
01 декабря 2024, 13:47

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день работы говорит о том, что приоритетом для него является продление украинского конфликта. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Довольны теперь, европейцы?», — заявил российский политик.

Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».

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#рф
#украина
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Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета в первый день работы поехали в Киев
Новые главы Евросовета и евродипломатии Кошта и Каллас прибыли с визитом в Киев
01 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/artJazz

Новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас сообщили, что прибыли с визитом в Киев. Об этом Кошта написал в соцсети X.
Глава Европейского совета отметил, что они «подтверждают неизменную поддержку народа Украины». По его словам, их визит является сигналом ЕС о желании, чтобы Украина «победила».

Детали поездки не раскрываются, однако известно, что Антониу Кошта будет участвовать в пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Напомним, 27 ноября текущего года Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, в котором бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает пост главы евродипломатии.

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#поездки
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#путин
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«Никогда не будет прежней»: в Финляндии высказались об испытаниях «Орешника» РФ
Малинен заявил, что «Орешник» навсегда поменял правила ведения войны
01 декабря 2024, 13:00

Фото: istockphoto/bpawesome

Испытания российского «Орешника» навсегда изменили правила ведения боевых действий. Об этом в соцсетях написал финский профессор Туомас Малинен.
«Война теперь никогда не будет прежней», — сказано в публикации.
Профессор в своем посте также упомянул 16 июля 1945 года, когда проводились испытания «Тринити».

Россия применила комплекс «Орешник» в ответ на удары со стороны боевиков ВСУ по российским военным объектам в Курской и Брянской областях 19 и 21 ноября.

Противник воспользовался американскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow Великобритании. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#мир
#россия
#украина
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#конфликт
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ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевской области
01 декабря 2024, 12:43

Фото: istockphoto/bpawesome

Расчет российского комплекса «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения отдельного центра ССО «Юг» ВСУ в Николаевской области. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился в районе села Ровное в 15 км севернее Очакова. На кадрах можно увидеть передвижение техники противника, момент подлета ракеты и сильный взрыв после ее попадания.

Иные подробности в российском оборонном ведомстве не сообщили.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#контроль
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Сестра погибшего в Брянской области ребенка рассказала об ударе дрона ВСУ
01 декабря 2024, 12:28

Фото: istockphoto/NiseriN

Сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего. Детали опубликовал телеканал РЕН ТВ.
«Прилетел беспилотник в его комнату, его сразу накрыло стеной. Папа пытался вытащить его, у него все руки порезанные, балки поднимал, но не смог», — рассказала собеседница.
По ее словам, все произошло в ночь на 1 декабря в два часа. Родители были в соседней комнате и выбрались, но 12-летний мальчик, к сожалению, погиб. Губернатор Александр Богомаз выразил семье соболезнования, добавив, что власти окажут всю необходимую помощь.

Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России.

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#украина
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#всу
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#новости
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ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР
01 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/zim286

ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск позволили освободить населенные пункты. Отмечается, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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