«Мы остановим войну»: во Франции допустили размещение военных Запада на Украине

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Военнослужащих Запада могут разместить на Украине, чтобы обеспечить ее безопасность. Как отметил французский генерал Доминик Тринкван в разговоре с Parisien, речь идет о замороженной фронтовой линии.
«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс. Если на эти войска нападут, НАТО также может вмешаться, чтобы защитить их», — сказал офицер.
По мнению Тринквана, дальше можно начать переговоры, фиксируя украинский статус, территории, а также безопасность для РФ. Собеседник резюмировал, что переговорный процесс может длиться годами.
«Но, по крайней мере, мы остановим войну», — заключил он.Ранее в Финляндии высказались об испытании российского «Орешника».
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов