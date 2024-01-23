«Идут вперёд»: В Австрии испугались успехов ВС РФ на полях СВО

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Вооружённые силы РФ шаг за шагом продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью для NTV.
«Русские планомерно идут вперед. Они продвигаются метр за метром», — прокомментировал ситуацию Райснер.
По его словам, давление, которое российские военные оказывают на противника, можно описать как колоссальное. Австрийский полковник считает, что у ВС РФ достаточно ресурсов и для того, чтобы прорвать фронт на специальной военной операции.
Напомним, первое контрнаступление ВСУ, которое в прессе преподносилось с большим размахом, началось в июне 2023 года, продлилось несколько месяцев и с треском провалилось.
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