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Главкома украинской армии Валерия Залужного хотят заменить на начальника ГУР Минобороны Украины Украины Кирилла Буданова из-за катастрофического положения ВСУ на передовой. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ", — заявил Меркуриус в своем блоге на YouTube.
По его словам, замена Залужного может произойти и из-за давнего конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом эксперт подчеркнул, что разведка не имеет опыт, которым обладает Залужный.
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Элина Позднякова