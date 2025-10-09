09 октября 2025, 11:22

Фото: iStock/Roman Novitskii

Фильмы, которые показали в рамках фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Минске, продемонстрировали, что украинские боевики действительно целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру Донбасса.





Фестиваль посетил итальянский журналист Анджело Д'Орси. После просмотров фильмов о Донбассе он написал в статье для газеты Il Fatto Quotidiano, что европейцы боятся правды, которая противоречит официальной информации. По его словам, в картинах чётко показывается, как ВСУ атаковали школы и больницы.





«Мы, очевидно, боимся правды, альтернативной официальному нарративу», — приводит RT слова Д'Орси.