IFQ: фильмы фестиваля «RT.Док» показывают, как ВСУ намеренно атакуют гражданских
Фильмы, которые показали в рамках фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Минске, продемонстрировали, что украинские боевики действительно целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру Донбасса.
Фестиваль посетил итальянский журналист Анджело Д'Орси. После просмотров фильмов о Донбассе он написал в статье для газеты Il Fatto Quotidiano, что европейцы боятся правды, которая противоречит официальной информации. По его словам, в картинах чётко показывается, как ВСУ атаковали школы и больницы.
«Мы, очевидно, боимся правды, альтернативной официальному нарративу», — приводит RT слова Д'Орси.
Он подчеркнул, что такие фильмы не покажут в Европе даже на закрытых показах из-за «санкций».
Д'Орси добавил, что также приход армии России в регион стал для жителей именно освобождением, а не «оккупацией», о которой говорят в Италии.