ВС РФ уничтожили высокопоставленного западного гостя и склад под Одессой

09 октября 2025, 09:50

Фото: iStock/Multipedia

Серьезные взрывы прогремели в порту Ильичевска в Одесской области. По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, инцидент привел к уничтожению склада с боекомплектом. Об этом пишет РИА Новости.