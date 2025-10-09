ВС РФ уничтожили высокопоставленного западного гостя и склад под Одессой
Серьезные взрывы прогремели в порту Ильичевска в Одесской области. По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, инцидент привел к уничтожению склада с боекомплектом. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев сообщил, что детонация длилась долго. Одно попадание пришлось в системы ПВО, такие как «Гепард» или «Пэтриот». Также произошли прилеты по фурам, которые загружали военное оборудование, включая конвейерные линии и точные станки. Это указывает на то, что в порт доставили важные грузы.
По словам Лебедева, в результате взрывов погиб высокопоставленный гость из Запада вместе с командой встречающих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: