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ВСУ игнорируют приказы командования, в том числе высшего начальства.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. По его словам, ситуация на фронте для Киева «очень плохая». И главком ВСУ Александр Сырский не может на неё повлиять.
Помимо этого, по поведению украинских боевиков в Авдеевке и Очеретино можно предположить, что в армии зреет бунт. Часть бригад наотрез отказывается от заданий начальства.
В целом же, по мнению Соскина, украинцы находятся в «удручающем положении». При этом Владимир Зеленский лишь усугубляет ситуацию, в том числе принятием репрессивного закона о мобилизации и наказанием солдат за нежелание идти погибать на передовой.
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Помимо этого, по поведению украинских боевиков в Авдеевке и Очеретино можно предположить, что в армии зреет бунт. Часть бригад наотрез отказывается от заданий начальства.
В целом же, по мнению Соскина, украинцы находятся в «удручающем положении». При этом Владимир Зеленский лишь усугубляет ситуацию, в том числе принятием репрессивного закона о мобилизации и наказанием солдат за нежелание идти погибать на передовой.
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Алёна Самарева