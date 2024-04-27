Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край

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Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие нападение на Краснодарский край ночью с 26 на 27 апреля, пытались нанести удар по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Последовательность событий описал Telegram-канал Baza.
По данным издания, атака беспилотников началась примерно в три часа ночи и продолжалась полтора часа. Первая волна беспилотных аппаратов, их было более 10, направилась в сторону военного аэродрома. По предварительным данным, никто не пострадал.
Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. Это привело к повреждению установки АТ-1 и возгоранию, которое позднее удалось потушить.
Кроме того, еще 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где была повреждена ректификационная колонна. Там также произошел пожар, который был быстро потушен.
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Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. Это привело к повреждению установки АТ-1 и возгоранию, которое позднее удалось потушить.
Кроме того, еще 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где была повреждена ректификационная колонна. Там также произошел пожар, который был быстро потушен.
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Артем Кузьмин