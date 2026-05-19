«Игра мускулами»: политолог оценил ядерные учения РФ

19 мая 2026, 10:07

Политолог Безпалько: Киев не верит, что Москва сможет нанести ядерный удар

Фото: iStock/allanswart

Украина не верит, что Россия может использовать ядерное оружие. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан Безпалько.





Напомним, ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях агрессии. В ходе мероприятий будут отработаны вопросы подготовки и применения ЯО, размещенного в Белоруссии.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Безпалько заявил, что ни один украинский политик не верит в нанесение ядерного удара по Украине и начало ядерной войны в Европе.





«Киев примет к сведению, будет использовать это в пропаганде, в медиа, заявлять об агрессивных намерениях России и Белоруссии, будет апеллировать к Брюсселю, Вашингтону, к пятому пункту устава НАТО, что Россия угрожает и так далее», — предположил эксперт.