Игра словами: Политолог Кошкин о заявлениях Запада про ввод войск на Украину

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Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин усомнился в полной серьёзности намерений Запада посылать свои войска на Украину, тем более на поле боя.
Он отметил, что если США и Европа и отошлют на Украину военных, то лишь для работы в тылу в качестве поваров, слесарей, подсобных рабочих.
А военный обозреватель Влад Шлепченко подверг сомнению отправку Францией большого числа военных на Украину.
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«Только в последнюю очередь будут усиливать линию боевого соприкосновения. Что касается глобального ввода войск — это серьёзный вопрос, западные аналитики просто играют этим словосочетанием, не до конца понимая, что такое ввод войск. Если начало третьей мировой, то им придется глобально переписать сценарий всех происходящих событий», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.
А военный обозреватель Влад Шлепченко подверг сомнению отправку Францией большого числа военных на Украину.
«У Франции таких возможностей нет. Потому что у неё там Сухопутные силы — что-то чуть больше 100 тыс. человек. Но насытить именно армию, или, по крайней мере, несколько участков фронта, французскими специалистами — такое может получиться. Это то, к чему они стремятся», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шлепченко.Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.
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Мелисса Тимофеева