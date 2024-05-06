В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину

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Польша не станет отправлять свои войска в Украину. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Такую концепцию представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска в Украину», — заявил Косиняк-Камыш.Однако он отметил, что Польша и дальше продолжит помогать Украине. Страна будет отправлять Киеву вооружение, а также не прекратит обучение украинских военных.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Элина Позднякова