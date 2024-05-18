«Играет на публику»: Депутат ГД чётко описал поведение Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский всё активнее старается привлечь внимание Запада к проблемам ВСУ, с таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью для Lenta.ru.
По его словам, комментировать некоторые заявления Зеленского бывает крайне трудно.
Депутат убеждён, что отказ заключить перемирие на время проведения Олимпиады в Париже, требования поставить больше истребителей F16, средств ПВО, Patriot — это попытка Зеленского показать, что Киев находится в постоянном состоянии борьбы.
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«Но я думаю, что в последнее время он больше играет на публику, пытаясь привлечь особое внимание к проблемам ВСУ, к тому, что каждый день населенный пункт за населенным пунктом они оставляют», — прокомментировал поведение главы киевского режима Чепа.
Депутат убеждён, что отказ заключить перемирие на время проведения Олимпиады в Париже, требования поставить больше истребителей F16, средств ПВО, Patriot — это попытка Зеленского показать, что Киев находится в постоянном состоянии борьбы.
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Евгения Парфентьева