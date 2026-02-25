25 февраля 2026, 18:51

Генерал-майор ФСБ Михайлов: РФ не станет молча наблюдать, как Киев получает ЯО

Фото: iStock/Gerasimov174

Люди, которые хотят передать Украине ядерное оружие, являются неадекватными и нуждаются в лечении. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.





Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Украине ядерное оружие под предлогом ее собственной разработки для усиления позиции на мирных переговорах.



По его словам, складывается довольно серьезная ситуация, угрожающая безопасности России и всей Европы.





«Если вся эта техника поступит на территорию Украины, то на карте Генерального штаба России сразу будет нанесена соответствующая точка. Ведь основная задача в ядерной войне — нанесение первого превентивного удара», — отметил Михайлов в разговоре с Общественной Службой Новостей.