«Их надо лечить»: В РФ оценили намерения о передаче Украине ядерного оружия
Генерал-майор ФСБ Михайлов: РФ не станет молча наблюдать, как Киев получает ЯО
Люди, которые хотят передать Украине ядерное оружие, являются неадекватными и нуждаются в лечении. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Украине ядерное оружие под предлогом ее собственной разработки для усиления позиции на мирных переговорах.
По его словам, складывается довольно серьезная ситуация, угрожающая безопасности России и всей Европы.
«Если вся эта техника поступит на территорию Украины, то на карте Генерального штаба России сразу будет нанесена соответствующая точка. Ведь основная задача в ядерной войне — нанесение первого превентивного удара», — отметил Михайлов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он подчеркнул, что люди, которые реально хотят передать Киеву ядерное оружие, являются неадекватными, их надо лечить. Россия не станет молча наблюдать, как Украина получает такое вооружение, и это все должны понимать, заключил Михайлов.