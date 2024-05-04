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«Их не остановить»: Британский эксперт объяснил, почему ВСУ больше не могут сопротивляться

Меркурис: Деревня за деревней переходят под контроль ВС РФ
04 мая 2024, 12:41
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска безустанно освобождают деревню за деревней, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — указал Меркурис.

По его словам, Вооружённые силы Украины больше не способны сопротивляться российской армии, поскольку у них совсем не осталось профессиональных военных.



Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили очередной американский танк Abrams и БМП Bradley на полях специальной военной операции под Авдеевкой. «Неубиваемая» техника, которую Киеву поставляют западные союзники, оказывается лёгкой мишенью для российской артиллерии и беспилотников.

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#сво
МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО — видео
Минобороны рассказало об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ
04 мая 2024, 12:54

Самолёты Су-25 штурмовой авиации Военно-космических сил России уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился с использованием неуправляемых авиационных ракет. После поражения цели, координаты которой ранее были получены от разведки, штурмовики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Самолёт Су-25 (Frogfoot — «лягушачья лапа» по классификации НАТО) — известный советский дозвуковой штурмовой самолёт. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Коровяковка в Курской области
04 мая 2024, 11:54

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 4 мая, обстреляли Курскую область. Жители села Коровяковка в Глушковском районе зафиксировали не менее десяти прилётов.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что, к счастью, обошлось без жертв. В результате обстрела повреждения получили пять домовладений. Кроме жилых и хозяйственных построек, повреждены также трактор, грузовой и легковой автомобили.

Глава областной администрации подчеркнул, что эта информация не окончательная, так как подомовой обход территории населённого пункта продолжается. Старовойт заверил, что всем собственникам повреждённого имущества будет предоставлена необходимая материальная помощь.

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#курская область
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ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой
04 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины в спешке покидают поселок Архангельское под Авдеевкой и пытаются укрыться в окопах на подступах к населенному пункту.
Об этом 4 мая передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.

«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — заявил источник.
Он также отметил, что в поселке остаются отдельные точки сопротивления.

В начале мая российская армия начала наступление на село Архангельское, расположенное к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, одновременно с двух направлений. Почти сразу стало известно, что Вооруженные Силы Украины покинули свои позиции под Архангельским под давлением российской артиллерии и авиации.

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#вс рф
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Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО
04 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Семья бывшего командира спецназа ГРУ, капитана Эдуарда Ульмана, отвергает информацию о его гибели в ходе военных действий на Украине и участии в специальной военной операции (СВО).
Об этом заявила Наталья Коробенкова, заместитель председателя общественной организации «Женщины Бурятии» и мать офицера спецназа ГРУ, Героя России Анатолия Коробенкова, который является бывшим сослуживцем Эдуарда Ульмана, пишет «Коммерсант».

По словам Натальи Коробенковой, она общалась с супругой капитана Ульмана, которая выразила недоумение по поводу распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Она отметила, что семья обладает данными о том, что Ульман погиб еще в 2007 году, и ничего другого они сообщить не могут.

Коробенкова подчеркнула, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет, даже военная прокуратура не располагает такой информацией. Она упомянула, что представитель военной прокуратуры обращался к ней и ее сыну 3 мая, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана.

Эдуард Ульман был признан виновным в 2007 году в убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы решением Северо-Кавказского военного окружного суда.

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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

По факту выселения из дома дочери бойца СВО возбуждено уголовное дело
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#расстрел
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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
04 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» проявившим особый героизм и мужество участникам специальной военной операции, кадры с церемонии награждения публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Страна, Президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное – в стремлении к Победе», — обратился к военнослужащим глава Минобороны.

При вручении медалей «Золотая Звезда» Шойгу поблагодарил российских военных за профессиональное выполнение боевых задач, а также пожелал им дальнейших успехов и новых побед.

Сейчас российская армия активно продвигается на Донецком направлении специальной военной операции. Каждую неделю Минобороны РФ сообщает об освобождении всё новых населённых пунктов. Также активно ВС РФ работают на Запорожском направлении, близится день, когда будет освобождено многострадально село Работино.

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#награды
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В США признались, кому на самом деле достанется выделенная Киеву военная помощь
Блинкен: Новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
04 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Большая часть нового пакета военной помощи США Киеву останется инвестициями в Штатах, об этом сообщил государственный секретарь страны Энтони Блинкен в ходе мероприятия института Маккейна.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — заявил Блинкен.

Напомним, очередной пакет военной помощи Соединённых Штатов Киеву с прошлой осени не мог пройти через все необходимые процедуры одобрения в американском правительстве. Только 24 апреля 2024 года президент США Джозеф Байден подписал документ о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киеву было одобрено выделение помощи в размере более 61 миллиарда долларов.

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#всу
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Могилу командира воевавших за ВСУ наёмников нашли в Германии
04 мая 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

Немецкие наёмники продолжают бесславно погибать на Украине. Могила очередного «солдата неудачи», командовавшего подразделением Иностранного легиона в составе ВСУ, была обнаружена в Германии.
Ликвидированный немецкий наёмник — Штефан Роланд Пури 1986 года рождения, выходец из небольшого баварского городка под Нюрнбергом, передаёт РИА Новости. О его гибели сообщали немецкие СМИ. Он участвовал в боях на стороне киевского режима, пока 13 марта не погиб при артиллерийском ударе по блиндажу, в котором находился.

Ранее Пури на протяжении пяти лет служил в войсках бундесвера и трижды отправлялся в командировки в Афганистан. В апреле 2022 года он отправился на Украину. А через два года, 10 апреля 2024 года, его бывшая жена разместила в соцсетях фотографию свечи и сообщила, что погиб «отец её ребёнка».

По сообщению министерства обороны России, из Германии на Украину за время спецоперации отправились 235 наёмников. Из них 88 уже ликвидированы.

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#наемники
#украина
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«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
Володин: Байдена и Зеленского пора призвать в ряды ВСУ
04 мая 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена пора призвать в ряды ВСУ, с таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что попытки киевского режима вернуть в страну сбежавших мужчин и пополнить ими ряды ВСУ не увенчались успехом. Теперь по новому закону об ужесточении мобилизации на службу в украинскую армию будут принимать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — считает спикер Государственной думы.

Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.

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ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
04 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили ещё один танк Abrams и БМП Bradley американского производства в боях под Авдеевкой, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бронемашины врага уничтожены бойцами группировки «Центр» в бою на Авдеевском направлении», — уточнили военкоры.

По информации Telegram-канала, российским силам удалось уничтожить ещё один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, которые Соединённые Штаты Америки передали ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.

Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, переданное Киеву в новом пакете помощи, уже начало всплывать в третьих странах.

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