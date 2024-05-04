«Их не остановить»: Британский эксперт объяснил, почему ВСУ больше не могут сопротивляться

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Российские войска безустанно освобождают деревню за деревней, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — указал Меркурис.
По его словам, Вооружённые силы Украины больше не способны сопротивляться российской армии, поскольку у них совсем не осталось профессиональных военных.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили очередной американский танк Abrams и БМП Bradley на полях специальной военной операции под Авдеевкой. «Неубиваемая» техника, которую Киеву поставляют западные союзники, оказывается лёгкой мишенью для российской артиллерии и беспилотников.
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Евгения Парфентьева