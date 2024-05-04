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«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили группу ВСУ на границе у Белгородской области
04 мая 2024, 08:42
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска обнаружили и уничтожили группу ВСУ рядом с границей Белгородской области, об этом сообщил командир артиллерийского подразделения в интервью для РИА Новости.
«Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — заявил артиллерист корреспонденту агентства.

Военный уточнил, что к государственной границе РФ направляется отряд ВСУ, включая операторов БПЛА.



Артиллерист заявил, что отряд Вооружённых сил Украины был поражён при помощи фугасных снарядов. Он также предположил, что вражеская армия намеревается произвести некую провокацию, подбираясь к российским границам.

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#сво
#белгородская область
«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского
Володин: Байдена и Зеленского пора призвать в ряды ВСУ
04 мая 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена пора призвать в ряды ВСУ, с таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что попытки киевского режима вернуть в страну сбежавших мужчин и пополнить ими ряды ВСУ не увенчались успехом. Теперь по новому закону об ужесточении мобилизации на службу в украинскую армию будут принимать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — считает спикер Государственной думы.

Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.

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ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
04 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/dr_evil

Российские силы уничтожили ещё один танк Abrams и БМП Bradley американского производства в боях под Авдеевкой, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Бронемашины врага уничтожены бойцами группировки «Центр» в бою на Авдеевском направлении», — уточнили военкоры.

По информации Telegram-канала, российским силам удалось уничтожить ещё один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, которые Соединённые Штаты Америки передали ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили.

Ранее официальный МИД РФ Мария Захарова заявила, что западное оружие, переданное Киеву в новом пакете помощи, уже начало всплывать в третьих странах.

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#вс рф
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«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа
Луценко: ВСУ в зоне наступления ВС РФ укомплектованы на 40 процентов
04 мая 2024, 08:22

Президент Украины Владимир Зеленский не договаривает о реальном положении ВСУ на полях СВО, об этом сообщил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью для экс-депутата Рады Борислава Березы.
Бывший чиновник считает, что Владимир Зеленский и высшее руководство Украины должны честно признаться, что у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава, а сама армия сейчас находится в «критическом положении».

«Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать определенный шоковый импульс украинскому обществу», — заявил Луценко.

По его словам, на тех участках, где российская армия ведёт активные наступательные действия, Вооружённые силы Украины укомплектованы лишь на 40 процентов.

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#сво
#всу
#владимир зеленский
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МО: ВСУ значительно отошли от границы Белгородской области
04 мая 2024, 08:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным «Танксит» сообщил, что в ближайших лесопосадках вражеских подразделений не замечено.

«Чтобы его найти, нужно немало работы. В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем», — уточнил «Танксит».

Напомним, в мае 2023 года украинские ДРГ пробрались через границу и совершили нападение на мирные районы Белгородской области. После этого ВСУ неоднократно пытались повторить вторжение, однако, прорыва границы допущено не было.

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#белгородская область
#всу
#дрг
#минобороны рф
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Мэр Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали два человека
04 мая 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

В ночь на 4 мая украинские войска обстреляли Петровский район города Донецк. В результате два человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале он уточнил, что один из снарядов, выпущенных артиллеристами ВСУ, попал в кровлю жилого многоквартирного дома по улице Архитекторов. В результате пострадала супружеская пара — мужчина 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения. По словам главы городской администрации, оба пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь.

Накануне, в пятницу 3 мая, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
04 мая 2024, 07:26

Фото: istockphoto/estt

Пресечена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на регион РФ. Дежурные системы российской противовоздушной обороны сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации. Ракеты были обнаружены и уничтожены средствами ПВО в ночь на 4 мая, уточнили в оборонном ведомстве. В предыдущий раз о сбитых ракетах ATACMS Минобороны сообщало 30 апреля. Тогда после уничтожения ракет в окрестностях села Донское Симферопольского района были обнаружены несдетонировавшие боеприпасы.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила, что вслед за любой попыткой атаки Крыма последует сокрушительный ответ. Она отметила, что Киев и его западные хозяева вынашивают планы новых терактов на российской территории накануне Дня Победы.

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Российская армия поразила 380 целей ВСУ
04 мая 2024, 06:32

Фото: iStock/vadimrysev

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) Александр Савчук заявил, что российские войска выявили и поразили 380 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ​РИА Новости.
По словам Савчука, за сутки бойцы Вооруженных сил России атаковали 380 объектов ВСУ, в том числе 12 баз. Также российские войска атаковали склады с боеприпасами и около 100 позиций полевой артиллерии.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в двух регионах Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
04 мая 2024, 06:26

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В двух областях на востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Воздушная угроза также была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, вечером 3 мая, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в третий раз за день. Первый сигнал прозвучал в 20:35 по московскому времени в Киеве, Киевской, Полтавской и Винницкой областях, а через две минуты распространился на все регионы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Перебои в энергоснабжении после взрывов наблюдаются в Днепропетровской области
04 мая 2024, 02:58

Фото: iStock/happyphoton

Перебои в подаче электроэнергии в результате взрыва наблюдаются в городе Павлоград Днепропетровской области на востоке Украины. Об инциденте сообщило издание «Зеркало недели».
Перебои фиксируются в некоторых районах города.

В настоящее время в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Взрывы были отмечены в Харькове и Павлограде.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
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