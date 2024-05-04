«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области

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Российские войска обнаружили и уничтожили группу ВСУ рядом с границей Белгородской области, об этом сообщил командир артиллерийского подразделения в интервью для РИА Новости.
«Выдвигаемся в сторону госграницы, нам сейчас передали, что замечено движение групп ВСУ. Сейчас мы их будем наказывать», — заявил артиллерист корреспонденту агентства.
Военный уточнил, что к государственной границе РФ направляется отряд ВСУ, включая операторов БПЛА.
Артиллерист заявил, что отряд Вооружённых сил Украины был поражён при помощи фугасных снарядов. Он также предположил, что вражеская армия намеревается произвести некую провокацию, подбираясь к российским границам.
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