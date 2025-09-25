«Икона в углу, шприц рядом»: Штурмовик ВС РФ рассказал о наркотиках на позициях ВСУ
Украинские боевики в Запорожской области оставляют наркотики в местах для молитв
Штурмовик 392-го полка «Днепр» с позывным «Увар» сообщил, что бойцы украинской армии употребляют наркотики и оставляют следы этого прямо в блиндажах, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«В мусоре, который выкидывают на украинских позициях в Запорожской области, часто находятся «бульбуляторы». Боевики ВСУ курят коноплю», — рассказал «Увар».
Он перечислил предметы, которые были почти в каждом укрытии: бутылки с пробками, непонятные таблетки, шприцы. По его словам, такие вещи лежат рядом с так называемыми «красными уголками» с иконами, которые бойцы ставят на позициях.