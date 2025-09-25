25 сентября 2025, 07:36

Украинские боевики в Запорожской области оставляют наркотики в местах для молитв

Фото: iStock/Irina274

Штурмовик 392-го полка «Днепр» с позывным «Увар» сообщил, что бойцы украинской армии употребляют наркотики и оставляют следы этого прямо в блиндажах, пишет РИА Новости.





«В мусоре, который выкидывают на украинских позициях в Запорожской области, часто находятся «бульбуляторы». Боевики ВСУ курят коноплю», — рассказал «Увар».