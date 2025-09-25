«А моя в Азове»: рекрутинговая кампания о службе женщин расколола украинское общество

25 сентября 2025, 06:40

Ролик бригады «Азов»* о службе женщин вызвал волну споров в соцсетях

Фото: Istock/Dragos Condrea

Рекрутинговый ролик 12-й бригады специального назначения «Азов»* под слоганом «А моя в Азове», призывающий женщин вступать в подразделение, спровоцировал острую дискуссию в украинском обществе. Об этом пишет РИА Новости.