«А моя в Азове»: рекрутинговая кампания о службе женщин расколола украинское общество
Рекрутинговый ролик 12-й бригады специального назначения «Азов»* под слоганом «А моя в Азове», призывающий женщин вступать в подразделение, спровоцировал острую дискуссию в украинском обществе. Об этом пишет РИА Новости.
В новом видео, являющемся частью серии роликов «А мой в Азове», показан разговор двух мужчин на станции техобслуживания. Один из них пытается найти способ уберечь сына от мобилизации, в то время как второй с гордостью заявляет, что его дочь служит в бригаде. По замыслу создателей, кампания призвана выразить уважение к родным защитников и подчеркнуть, что военной службой можно гордиться.
Однако реакция в социальных сетях оказалась неоднозначной. Многие пользователи раскритиковали ролик, указывая на трагические реалии войны. Некоторые комментаторы сочли такую подачу пропагандой, которая скрывает истинные масштабы потерь и страданий.
В то же время ряд пользователей и экспертов оценили кампанию положительно. Журналистка Татьяна Трощинская отметила, что ролик возвращает право военным и их родным гордиться своим выбором. Консультант по коммуникациям Александр Равчев выделил, что это одна из первых рекрутинговых кампаний, которая учитывает влияние женщин (матерей и жен) на принятие мужчинами решения о службе.
*Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.
