«Искандер» накрыл полигон ВСУ и уничтожил свыше 200 солдат
Российские военные нанесли удар ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» по местам дислокации украинских подразделений в Черниговской области.
По информации источника ТАСС в российских силовых структурах, в результате поражения целей уничтожено свыше двухсот военнослужащих противника, а также значительное количество военной техники.
Удар был направлен по инфраструктуре сразу нескольких формирований ВСУ. Целями стали места проживания личного состава 95-й отдельной десантно-штурмовой, 3-й отдельной тяжелой механизированной и 111-й отдельной бригады теробороны, а также учебная база 429-го полка БПС «Ахиллес». Помимо потерь в живой силе, поражены контейнеры с беспилотниками дальнего действия, штаб полигона, три ангара с техникой и двенадцать армейских автомобилей.
Командование Сухопутных войск ВСУ в своих официальных каналах подтвердило факт комбинированного удара, в котором применялись баллистические ракеты. В сообщении украинской стороны отмечается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. Количество погибших и раненых с их стороны не уточняется.
