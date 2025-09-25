Потери ВСУ и разрушения на полигоне в Черниговской области шокируют
В Черниговской области подземный штаб украинского полигона Гончаровский подвергся ракетному удару, пишет РИА Новости.
По информации источников, он привел к разрушению ангара с техникой и контейнеров с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия. В результате атаки потери среди военнослужащих ВСУ составили до 300 человек. Пострадали солдаты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
