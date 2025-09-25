Потери ВСУ и разрушения на полигоне в Черниговской области шокируют

25 сентября 2025, 07:13

ВСУ потеряли до 300 человек на полигоне Гончаровский в Черниговской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Черниговской области подземный штаб украинского полигона Гончаровский подвергся ракетному удару, пишет РИА Новости.