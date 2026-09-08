«Акации» лишают ВСУ укреплённых позиций, а ракетные установки борются с «Лютым» и «Бабой-ягой»: последние новости СВО на 8 сентября
Операторы FPV-дронов, артиллеристы, танкисты и расчеты ПВО сообщили об уничтожении пунктов управления БПЛА, укреплений и воздушных целей ВСУ сразу на нескольких направлениях. Одновременно российские средства поражения нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников и крылатых ракет. Подробности — в материале «Радио 1».
Удар по позициям ВСУ в Кондратовке и Алексеево-Дружковке
Операторы ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск выявили и поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. В Кондратовке, входящей в Дружковскую городскую общину, разведка обнаружила пункт управления БПЛА противника. Расчет украинских дронов разместился в частном доме, оставленном хозяевами. По выявленному объекту нанесли удар FPV-дроны.
Еще один замаскированный пункт управления беспилотниками разведчики обнаружили в подвале двухэтажного многоквартирного дома в Алексеево-Дружковке. Первый FPV-дрон пробил вход в подвал, после чего второй полностью уничтожил укрытие расчета БПЛА.
Массированный удар по военным объектам
Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.
В результате были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, которые использовались для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Под удар также попали транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области.
Кроме того, поражены объекты в порту «Черноморск» Одесской области, задействованные для разгрузки военных грузов. Также было поражено морское судно типа «танкер» с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
Операторы БПЛА ударили по расчетам дронов ВСУ
В Запорожской области операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили позиции расчетов беспилотников противника. Во время воздушной разведки военнослужащие заметили возвращавшиеся после вылетов тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга» и разведывательные БПЛА. Наблюдение за их движением позволило установить расположение наземных станций управления и находившихся рядом расчетов.
Оператор БПЛА с позывным «Кристалл» рассказал о работе подразделения:
«Работа опасная, но справляемся! Основные задачи – поражение техники противника, живой силы противника, командных пунктов, опорных пунктов. В последнее время можно сказать, что наши расчеты берут небо за собой. Выявляется много позиций расчетов БПЛА противника, по таким признакам, как НСУ и так далее».
Полученные координаты передали операторам ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем. В результате были уничтожены наземные станции управления и расположенные рядом расчеты противника. По заявлению военных, это снизило угрозу воздушных атак и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
«Акации» лишили ВСУ укрепленных позиций
В районе населенного пункта Зеленая Диброва и в лесополосах на его окраинах в Запорожской области расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты ВСУ.
Сначала операторы БПЛА провели воздушную разведку, обнаружили укрепленные позиции и определили расположение опорных пунктов. Координаты передали артиллерийским расчетам, после чего самоходные гаубицы открыли огонь.
Операторы беспилотников наблюдали за результатами стрельбы и корректировали удары. Огневое поражение велось как по позициям внутри Зеленой Дибровы, так и по укреплениям на подступах к населенному пункту. В результате слаженной работы артиллеристов и операторов БПЛА были уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ.
Танковый удар на расстоянии более 10 километров
На Добропольском направлении экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
Во время активных наступательных действий подразделения дивизии развивали прорыв в глубину обороны противника, из-за чего потребовалось перебазировать огневые средства ближе к переднему краю. Экипаж танка сменил закрытую огневую позицию, совершил марш и занял новый огневой рубеж.
Уже с подготовленной позиции танкисты получили целеуказание от разведывательного беспилотника. В полуразрушенном строении был обнаружен пункт управления БПЛА ВСУ, координировавший действия ударных дронов против штурмовых подразделений.
Командир танка принял решение открыть огонь. Экипаж произвел серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 10 км. Корректировку в режиме реального времени обеспечивал расчет войск беспилотных систем. В итоге пункт управления БПЛА был полностью уничтожен.
Перехватчики против «Булавы», «Блискавики» и RAM-2X
Подразделения войсковой ПВО и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно дежурят, прикрывая объекты и рубежи в зоне проведения специальной военной операции.
В небе над Запорожской областью расчеты дронов-перехватчиков обнаруживали и уничтожали беспилотники различных типов. Среди них назывались «Булава», «Блискавка», «Дартс», «Вектор», «Домаха» и RAM-2X. Все цели, согласно представленным данным, поражались на подлете к охраняемым объектам, что позволяло предотвращать возможный ущерб и срывы выполнения задач российскими подразделениями.
За прошедший месяц подразделения ПВО соединения уничтожили несколько сотен БПЛА различных классов и назначения. Для этого используется система контроля воздушного пространства, объединяющая сведения радиолокационных средств, операторов разведывательных БПЛА и наблюдательных постов на переднем крае.
Информация поступает в единый центр обработки, после чего командование оценивает угрозу и распределяет сектора ответственности между огневыми группами. Для борьбы с малоразмерными и низколетящими целями применяются, в частности, дроны-перехватчики. Расчеты заявляют, что от обнаружения цели до ее уничтожения проходят считанные минуты.
Мобильные группы прикрывают дороги и инфраструктуру
Мобильные огневые группы отдельного зенитного ракетного дивизиона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» выполняют задачи ПВО, прикрывая логистические маршруты и гражданскую инфраструктуру в ДНР.
Расчеты постоянно патрулируют ключевые автомобильные дороги. Один из военнослужащих во время движения контролирует воздушное пространство и при обнаружении цели подает команду на остановку. В распоряжении групп находятся пулеметы Калашникова с электроспуском на вращающейся станине в кузове пикапа и штатное стрелковое оружие.
Бойцы заранее тренируются по подвижным мишеням, имитирующим маневры беспилотников. В ходе дежурства они ежедневно поражают воздушные цели на подлете к прикрываемым районам. БПЛА «Хорнет» уничтожаются как пулеметным огнем, так и из автоматов при опасном сближении.
Высокая мобильность, быстрое выдвижение к рубежам перехвата и взаимодействие расчетов позволяют, согласно представленным данным, срывать попытки нанесения ударов по военной и гражданской технике, объектам снабжения и инфраструктуре.
ЗУ-23-2 против «Лютого» и «Бабы-яги»
На Каховском направлении в Херсонской области подразделения ПВО 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» прикрывают военные объекты и гражданскую инфраструктуру от беспилотной авиации и других средств воздушного нападения.
Силы ПВО ночью сбили около сотни дронов в небе над Ростовской областью
Мобильные зенитные огневые группы используют установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Наводчик ЗУ-23-2 с позывным «Хабиб» рассказал о порядке работы:
«Работаем в основном по БПЛА, учитывая, чтобы рядом не было мест проживания мирного населения. Заранее получаем информацию по типу вражеского БПЛА, его скорость и координаты, и дальше работаем по нему».
Опыт расчетов помогает определять разновидности воздушных целей. Номер расчета ЗУ-23-2 с позывным «Амур» отметил:
«Самый крупный сбитый БПЛА – это дальнобойный типа «Лютый», также «Баба-яга», а в основном – «Хорнеты», их очень много пошло».
По представленным данным, постоянное изменение тактики, распределение обязанностей и слаженность расчетов позволяют подразделениям группировки «Днепр» противостоять воздушным угрозам на левобережье Херсонской области.