08 сентября 2026, 09:26

Фото: iStock/Evgeny555

Операторы FPV-дронов, артиллеристы, танкисты и расчеты ПВО сообщили об уничтожении пунктов управления БПЛА, укреплений и воздушных целей ВСУ сразу на нескольких направлениях. Одновременно российские средства поражения нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников и крылатых ракет. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Удар по позициям ВСУ в Кондратовке и Алексеево-Дружковке Массированный удар по военным объектам Операторы БПЛА ударили по расчетам дронов ВСУ «Акации» лишили ВСУ укрепленных позиций Танковый удар на расстоянии более 10 километров Перехватчики против «Булавы», «Блискавики» и RAM-2X Мобильные группы прикрывают дороги и инфраструктуру ЗУ-23-2 против «Лютого» и «Бабы-яги»

Удар по позициям ВСУ в Кондратовке и Алексеево-Дружковке

Массированный удар по военным объектам

Фото: iStock/bbsferrari

Операторы БПЛА ударили по расчетам дронов ВСУ

«Работа опасная, но справляемся! Основные задачи – поражение техники противника, живой силы противника, командных пунктов, опорных пунктов. В последнее время можно сказать, что наши расчеты берут небо за собой. Выявляется много позиций расчетов БПЛА противника, по таким признакам, как НСУ и так далее».

«Акации» лишили ВСУ укрепленных позиций

Фото: iStock/vladj55

Танковый удар на расстоянии более 10 километров

Перехватчики против «Булавы», «Блискавики» и RAM-2X

Фото: iStock/chameleonseye

Мобильные группы прикрывают дороги и инфраструктуру

ЗУ-23-2 против «Лютого» и «Бабы-яги»

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«Работаем в основном по БПЛА, учитывая, чтобы рядом не было мест проживания мирного населения. Заранее получаем информацию по типу вражеского БПЛА, его скорость и координаты, и дальше работаем по нему».

«Самый крупный сбитый БПЛА – это дальнобойный типа «Лютый», также «Баба-яга», а в основном – «Хорнеты», их очень много пошло».