Жители Одессы получили сообщения о «присоединении к России»

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Жители Одессы получили сообщения о переходе области под юрисдикцию России. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его данным, рассылка была организована российскими хакерами, взломавшими украинского интернет-провайдера «Ланет».
В тексте уведомления утверждалось, что решение связано с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Жителей предупредили о возможных перебоях связи и попросили отнестись к этому «с пониманием».
Ранее сообщалось, что военный РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ. Противник начал обстрел только после того, как БМП стала удаляться, но предотвратить угон не смог. Угнанную технику спрятали и отремонтировали в лесополосе. В результате БМП удалось поставить в строй.
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«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию. (...) По возникающим вопросам просим обращаться в службе поддержки», — говорилось в подобных сообщениях, фото которых приложил к своему посту Рожин.Представители интернет-провайдера подтвердили факт взлома. Они заявили о работе над устранением последствий кибератаки.
Ранее сообщалось, что военный РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ. Противник начал обстрел только после того, как БМП стала удаляться, но предотвратить угон не смог. Угнанную технику спрятали и отремонтировали в лесополосе. В результате БМП удалось поставить в строй.
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Мария Моисеева