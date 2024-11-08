Маск внезапно высказался о конфликте на Украине

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)
Украинский кризис скоро завершится благодаря плану новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа, заявил в своей соцсети миллиардер Илон Маск.
«Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — сказано в публикации бизнесмена.Ранее сообщалось, что Маск участвовал в телефонных переговорах Трампа и Владимира Зеленского. Подробности беседы неизвестны, однако предприниматель заявил, что даст Украине доступ к Starlink. Трамп со своей стороны пообещал поддерживать Киев.
Дональда Трампа избрали на пост хозяина Белого дома в минувший вторник, 5 ноября. Политик вступит в должность в январе 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине.
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