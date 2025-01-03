Стало известно, кого еще устранил боец ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ

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Российский штурмовик Андрей Григорьев после схватки с украинским боевиком в Донбассе убил еще двоих противников, пишет RT, ссылаясь на бойца ВС РФ.
Григорьев пояснил, что вражеская группа была из шести человек, двоих из которых он ликвидировал. Позже штурмовик связался с командирами.
Перед этим российский солдат рассказал подробности боя с украинским боевиком в населенном пункте Трудовое Донецкой народной республики. Григорьев уточнил, оба понимали тот факт, что остаться в живых должен кто-то один.
Кроме того, в сети распространилось видео схватки.
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«Давай, держись, братан, там ещё... узнай, где их штаб, где склад, где заправка там», — добавил Григорьев, вспоминая слова командиров.
Перед этим российский солдат рассказал подробности боя с украинским боевиком в населенном пункте Трудовое Донецкой народной республики. Григорьев уточнил, оба понимали тот факт, что остаться в живых должен кто-то один.
Кроме того, в сети распространилось видео схватки.
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Никита Кротов