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Россия обвинила западные страны в игнорировании преступлений наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил Андрей Башилов, представитель российской делегации на 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Башилов подчеркнул, что использование наемников в боевых действиях ведет к росту насилия. Он также указал, что западные наемники открыто демонстрируют свои варварские действия, публикуя фото- и видеоматериалы своих преступлений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
В то же время, британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что атаки российской армии привели к изоляции значительного количества войск ВСУ в Курской области.
Ранее Итальянский военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для газеты La Repubblica заявил о превосходстве России на всех фронтах в Донбассе и о критической нехватке ресурсов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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«Эти события происходят при попустительстве, а иногда и явном соучастии западных стран, которые претендуют на роль борцов за права человека», — отметил Башилов.
В то же время, британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что атаки российской армии привели к изоляции значительного количества войск ВСУ в Курской области.
Ранее Итальянский военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для газеты La Repubblica заявил о превосходстве России на всех фронтах в Донбассе и о критической нехватке ресурсов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Елена Перлова