Стало известно об уничтожении около 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

Фото: Минобороны РФ
Российские войска на суджанском направлении в Курской области уничтожили около 10 единиц техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, бойцы разных подразделений проявили высокое мастерство в боевых действиях.
Также генерал-майор добавил, что была уничтожена значительная часть личного состава ВСУ.
Ранее сообщалось о начале масштабного контрнаступления российских войск в Курской области. В результате операции российские силы вошли в Гордеевку, пройдя через населенные пункты Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселок Нечаев. В течение полутора часов был захвачен населенный пункт, и украинские солдаты были выведены из района.
Напомним, Алаудинов заявил о продвижении российских войск на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). По его словам, спецназ «Ахмат», а точнее группа «Шрама», активно действует на этом участке фронта. Недавно украинские военные провели ротацию, что дало возможность российским силам успешно атаковать позиции противника.
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«На суджанском направлении у нас сегодня уничтожено около 10 единиц техники противника», — отметил он.
Также генерал-майор добавил, что была уничтожена значительная часть личного состава ВСУ.
Ранее сообщалось о начале масштабного контрнаступления российских войск в Курской области. В результате операции российские силы вошли в Гордеевку, пройдя через населенные пункты Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселок Нечаев. В течение полутора часов был захвачен населенный пункт, и украинские солдаты были выведены из района.
Напомним, Алаудинов заявил о продвижении российских войск на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). По его словам, спецназ «Ахмат», а точнее группа «Шрама», активно действует на этом участке фронта. Недавно украинские военные провели ротацию, что дало возможность российским силам успешно атаковать позиции противника.
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Елена Перлова