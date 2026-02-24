ВСУ на фоне переговоров в Женеве провокационно атаковали учебные заведения в России

24 февраля 2026, 06:06

Мирошник: ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали пять российских учебных заведений

Фото: iStock/Alex Kochev

За неделю Вооружённые силы Украины атаковали не менее пяти образовательных учреждений на территории России. Такие данные привел в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.





По его словам, атака на брянскую школу в селе Новая Погощь, которую ВСУ устроили 23 февраля, стала уже пятым покушением на российские образовательные учреждения за неделю. Украинцы применили дроны для сброса взрывных устройств на учреждение, которое губернатор региона Александр Богомаз охарактеризовал как «самый мирный гражданский объект».



Перед этим беспилотники также атаковали две средние школы в Энергодаре и Васильевке в Запорожской области, школу в селе Мешковое в Белгородской области, а также учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка (ЛНР).



