На Западе раскрыли план действий после краха Украины
Публицист Кинзер: ЕС не хочет создать систему безопасности с учетом интересов РФ
Американский публицист и ученый Стивен Кинзер заявил, что Европейский Союз вместо создания системы безопасности, учитывающей интересы России, выбрал путь милитаризации. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что европейцы утратили стратегическое воображение. По его словам, их единственной реакцией на угрозу, которая якобы исходит от России, становится вооружение и подготовка к конфликту. Кинзер считает, что возможность наладить диалог с РФ и снизить риск войны не приходит в голову европейским лидерам.
«Поэтому я вижу Европу в странном положении — она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что конфликт на Украине стал результатом политики западных стран после окончания холодной войны. Кинзер призвал к переосмыслению подходов к безопасности в Европе и необходимости учитывать интересы всех сторон для достижения мира.