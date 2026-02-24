24 февраля 2026, 07:12

Публицист Кинзер: ЕС не хочет создать систему безопасности с учетом интересов РФ

Фото: iStock/butenkow

Американский публицист и ученый Стивен Кинзер заявил, что Европейский Союз вместо создания системы безопасности, учитывающей интересы России, выбрал путь милитаризации. Об этом пишет РИА Новости.





Он отметил, что европейцы утратили стратегическое воображение. По его словам, их единственной реакцией на угрозу, которая якобы исходит от России, становится вооружение и подготовка к конфликту. Кинзер считает, что возможность наладить диалог с РФ и снизить риск войны не приходит в голову европейским лидерам.





«Поэтому я вижу Европу в странном положении — она подогревает военные усилия, в то время как США, кажется, отстраняются от этого», — отметил он.