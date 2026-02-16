Имам раскрыл, могут ли бойцы СВО временно не соблюдать пост

16 февраля 2026, 18:19

Зуферов: бойцы СВО могут временно не соблюдать пост

Фото: istockphoto/Rawpixel

Военнослужащие-мусульмане, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, могут временно не соблюдать пост в Рамадан.





Об этом «Татар-информу» сообщил имам Закабанной мечети Казани Хусаин Зуферов. По его словам, в такой ситуации они считаются мусафирами (путниками), поэтому шариат допускает отказ от поста на время службы.



Пропущенные дни, отметил имам, нужно будет восполнить после окончания Рамадана. Кроме того, если соблюдение поста связывается с реальной угрозой здоровью или вызывает серьёзные трудности, разрешается разговляться.





«Допускается с последующим возмещением», — сказал собеседник.