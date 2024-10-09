Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области

Фото: iStock/Irina Piskova
Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов поделился историей о том, как он столкнулся с солдатами Вооруженных сил Украины, которые были одеты в российскую форму, в одном из приграничных районов Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в начале нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область они выехали для выяснения обстоятельств, так как не было ясности в происходящем. В одном из поселков они наткнулись на обстрелянные машины и заметили заброшенную улицу, на которой не было ни собак, ни кошек, никого. Он отметил, что увидел открытый магазин и хотел спросить у кого-то о ситуации.
Имам отметил, что военные начали задавать ему множество вопросов, а затем попросили ключи от его автомобиля. Когда он поинтересовался, зачем им нужны ключи, они начали говорить между собой на украинском.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Читайте также:
Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
«Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме. Я поздоровался, они ответили. Я спросил, какие дела, что и как. Они говорят, что всё хорошо, всё в порядке», — рассказал он.
Имам отметил, что военные начали задавать ему множество вопросов, а затем попросили ключи от его автомобиля. Когда он поинтересовался, зачем им нужны ключи, они начали говорить между собой на украинском.
«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил собеседник.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Читайте также:
Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области
Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова