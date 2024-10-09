Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области

Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области

09 октября 2024, 11:28
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Председатель курской мусульманской организации «‎Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов поделился историей о том, как он столкнулся с солдатами Вооруженных сил Украины, которые были одеты в российскую форму, в одном из приграничных районов Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в начале нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область они выехали для выяснения обстоятельств, так как не было ясности в происходящем. В одном из поселков они наткнулись на обстрелянные машины и заметили заброшенную улицу, на которой не было ни собак, ни кошек, никого. Он отметил, что увидел открытый магазин и хотел спросить у кого-то о ситуации.

«Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме. Я поздоровался, они ответили. Я спросил, какие дела, что и как. Они говорят, что всё хорошо, всё в порядке», — рассказал он.



Имам отметил, что военные начали задавать ему множество вопросов, а затем попросили ключи от его автомобиля. Когда он поинтересовался, зачем им нужны ключи, они начали говорить между собой на украинском.

«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил собеседник.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Читайте также:

Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области

Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#магазин
#военные
#ключи
#машины
#всу
#вс рф
Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка
Боец ВСУ Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка
09 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Ruthie Arora

Сдавшийся в плен ВС РФ солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Об этом он поделился в беседе с ТАСС.
Отмечается, что военный вместе с группой сослуживцев сдался в плен под Угледаром в ДНР. Он подчеркнул, что это был единственный способ сохранить свою жизнь.

Кузько рассказал, что 1-я рота предоставила военным танк и командира, поскольку своего у них не было. К ним пригнали танк и сказали садиться и ехать. Военные даже не подозревали, что на машину не были прикручены необходимые аккумуляторы. В итоге при повороте произошло короткое замыкание и танк заглох.

После произошедшего экипаж попытался убежать с поля боя и скрыться в ближайшей лесополосе где их настигли российские штурмовики.

Читайте также:

Пленённый под Угледаром украинец Мельник поблагодарил бойцов ВС РФ за спасение

«Если можно остаться»: пленные десантники ВСУ отказались от обмена

ВС РФ в Курской области взяли в плен украинскую разведгруппу
#всу
#плен
#военные
#вс рф
#днр
#сво
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина может отменить запрет на экспорт оружия
FT: Украина рассматривает отмену запрета на экспорт военной продукции
09 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/DmyTo

Власти Украины рассматривают возможность отмены запрета на экспорт военной продукции на фоне дефицита средств на производство вооружения. Об этом сообщает газета Financial Times.
Напомним, что данный запрет действует с 2022 года.

В частности, может быть снят запрет на экспорт дронов. Такое решение киевские власти могут принять из-за ограниченных государственных ресурсов, которые доступны для оплаты военных поставок. Украинские компании, производящие боевых беспилотники намерены продавать произведённую сверх нормы продукцию в другие страны, чтобы получать доходы, необходимые для производства.

В настоящее время Украина не располагает средствами на приобретение дронов и инвестиции в производящие их компании.

В беседе с изданием депутат Верховной рады Александр Мариковский сообщил, что Украина может получить около 20 миллиардов долларов, экспортируя дроны. При этом, если не снять запрет, цена производимых на Украине беспилотников, вероятнее всего, значительно возрастёт.

При этом не до конца понятно, будет ли распространяться снятие запрета на другие виды оружия. Материал издания посвящён БПЛА, однако в заголовке сказано о запрете на экспорт вооружения.

Читайте также:

Крылатые ракеты и суперсеть: как Зеленский собирается «победить» Россию

На Украине попросили Зеленского насчет переговоров с Россией

В США назвали истинную причину отмены саммита по Украине
#украина
#оружие
#экспорт
#владимир зеленский
#дрон
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ передали Западу для изучения обломки российского БПЛА «Охотник»
Forbes: ВСУ вывезли и передали Западу обломки сбитого российского «Охотника»
09 октября 2024, 11:55

Фото: Ростех

ВСУ вывезли и передали Западу для анализа обломки тяжелого российского беспилотника С-70 «Охотник», который ранее сбил истребитель Су-57. ОБ этом сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.
По мнению Хэмблинга, особый интерес для Запада представляет материал, из которого сделан российский «Охотник», и геометрия аппарата. Это поможет конкурентам оценить, какие технологии стелс используют в военной промышленности России, считает автор.

«Наиболее важно, что С-70 разработали вместе с Су-57 — образцовым российским боевым самолетом следующего поколения. С-70, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить хорошее представление о том, как победить Су-57», — написал Хэмблинг.
Новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» сбили российские военные в зоне спецоперации. По неофициальным данным, аппарат уничтожили из-за нарушения канала связи.

Читайте также:

Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»

В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»

Литовкин: изучение обломков российского БПЛА «Охотник» не принесет пользы США
#военные
#технологии
#аппарат
#запад
#всу
#украина
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
На Украине запретили мобилизацию граждан до 25 лет
09 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Multipedia

Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Рада окончательно приняла законопроект о запрете мобилизации молодых людей, возраст которых не достиг 25 лет. Депутат добавил, что «мобилизовывать детей – позор».

Ранее ряд украинских СМИ писал, что на фоне возникших в ВСУ трудностей с восполнением потерь властям придётся расширить возрастные рамки мобилизации и начать активнее призывать молодых людей, в том числе и студентов, начиная с 18 лет.

После юристы выявили коллизию в законодательстве, по которой мужчины в возрасте младше 25 лет, не проходившие военную службу или военную кафедру, но признанные ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Читайте также:

Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев

На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет

На Украине в два раза сократили срок явки в военкомат по повестке

*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#украина
#верховная рада
#мобилизация
#законопроект
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД предложили оказывать поддержку участникам СВО с целью повышения рождаемости в России
Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России
09 октября 2024, 11:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года. В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью.

«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет
«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет

По словам Иванова, рождаемость в России нужно повышать «пряниками, а не кнутами». Он отметил, что женщинам важно иметь уверенность в завтрашнем дне, чтобы решиться на рождение детей. Депутат пояснил, что ситуация с жильем, социальной инфраструктурой, а также поддержкой семей со стороны государства «едва ли не лучшая в мире».

«Остается вопрос с «уверенностью». Здесь, давайте признаемся, есть над чем работать. Идет СВО. Наше дело правое, мы защищаем Родину, двигаемся к Днепру, по километру выгрызаем у противника село за селом. Но в тылу тревожно. Трепетное женское сердце волнуется: понятно, что у нас сегодня, но не всегда понятно, что будет завтра», — написал он.

Иванов сообщил, что поддержка армии и вклад каждого гражданина в общее дело могут стать важными шагами на пути к улучшению демографической ситуации.

«Достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — отметил депутат ГД.

Победа, по его мнению, будет за нами. Жизнь наладится, тревоги уйдут, а рождаемость повысится без введения налогов на бездетность, заключил Иванов.

Читайте также:

В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри

В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность

Володин назвал рожденными в пробирке депутатов — противников запрета чайлдфри
#победа
#депутат
#рождаемость
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе раскрыли победную тактику ВС РФ
NYT: ВС РФ тактикой окружения заставляют ВСУ отступать
09 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/Zeferli

Армия России все чаще применяет тактику окружения, которая заставляет ВСУ отступать. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.
«Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне, чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю», — говорится в статье.

Автор отмечает, что именно по этой схеме пал Угледар. ВС РФ взяли город в клещи, а украинские части вынуждены были оперативно покидать свои позиции, так как российские военные атаковали Угледар сразу с трех сторон.

Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими силами Угледара.

Читайте также:

Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими

Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

ВСУ отошли к окраине Дзержинска
#клещи
#минобороны рф
#военные
#город
#информация
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#обстрел
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими
Боец РФ рассказал, что ВСУ прячутся за гражданскими во время зачистки домов
09 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/Олег Копьёв

Командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха рассказал, что украинские боевики прячутся за гражданскими во время зачистки жилых домов военными ВС РФ после освобождения населенных пунктов. Видео с бойцом было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что в штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России. Одним из них является командир роты, майор Егор Захаров с позывным Поэт.

Петелин рассказал, что это достойный офицер. Он отметил, что гордится тем, что смог воспитать Героя России. По его словам, это большая честь.

«Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — поделился он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Журналист Foreign Policy Оз Катерджи незаконно побывал в Курской области

Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#минобороны рф
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО
09 октября 2024, 10:12

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает отражать атаку Вооруженных сил Украины на курское приграничье. Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на Торецком и Покровском направлениях. О том, где развернулись самые ожесточенные бои расскажет «Радио 1».

Курская область


Российская армия продолжает наращивать давление на ВСУ в курском приграничье. В Судже и других населённых пунктах региона идут интенсивные бои. По данным телеграм-канала «Рыбарь», противник сталкивается с серьёзными потерями в личном составе и технике, однако пытается продвигаться вперёд, хотя ранее достигнутые прорывы его разведывательных групп были локализованы.

В нескольких населённых пунктах региона происходят тяжёлые бои, при этом российские войска усиливают свои позиции, Главы Льгова и Кореневского района призвали жителей не возвращаться до стабилизации ситуации, что подтверждается продолжающимися обстрелами Льгова.


Покровское направление


В населённых пунктах Крутой Яр, Красный Яр и Николаевка продолжаются бои. В Новогродовке российские войска продвигаются вперёд, сражения идут в центральной части города. На Покровском направлении российская армия активно наступает в Новогродовке, в то время как ВСУ пытаются остановить это наступление свежими силами.

В южной части фронта украинские силы теряют позиции в Карловке, и российские войска движутся в сторону Мирнограда и Покровска. По информации противника, началась интенсивная атака российских войск на западной окраине Красногоровки. По информации военкоров, российская армия намерена прорвать оборону ВСУ и выйти во фланг и тыл позиций в Максимилиановке.

По информации «Русской Весны», на Покровском направлении в Гродовке продолжаются интенсивные бои вдоль улиц Заводская и Донецкая. В Новогродовке российские войска смогли продвинуться на глубину до 900 метров, и сражения продолжаются в центральной части города.

Восточнее и юго-восточнее Мариновки российские силы расширили свои позиции на участке шириной до 2,8 км, заняв территорию в районе заправочной станции и продолжая атаки в направлении Мариновки и шахты «Котляревская». Северо-западнее и северо-восточнее Калиново наши подразделения также добились успеха, продвинувшись на участке шириной до 9,4 км на глубину до 2,8 км.
Фото: iStock/SergeyVButorin

Донецкое направление


За последние сутки ВСУ выпустили 92 снаряда по территории ДНР. Всего было зафиксировано 9 обстрелов со стороны украинских сил, сообщили в военном следственном управлении СК по региону.

Торецкое направление


На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинувшись на 2 км в районе Торецкой колонии №2. В этом районе продолжаются ожесточенные бои.


Кураховское направление


На Кураховском направлении Армия России продвинулась на 800 метров от юга Красногоровки на запад, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. Также наблюдается продвижение российских войск в Константиновке. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по позициям украинских войск в населённом пункте Разлив под Курахово.

Артемовское направление


На Артемовском направлении российские войска действуют малыми группами, захватывая здания и укрепляя фланговые позиции. В микрорайоне Октябрьский они продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление


На Купянском направлении наблюдается локальное продвижение российских сил в районах Петропавловки и Кругляковки. В зоне Песчаного расширен выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ существует вероятность, что российские войска смогут достичь реки Оскол в течение этого месяца.

Читайте также:

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин
#армия
#авиация
#станции
#армия россии
#днр
#всу
#запад
#ск
#солдат
#курская область
#атака
#сво
#сводкасво
#харьковская область
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ отошли к окраине Дзержинска
09 октября 2024, 10:08

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинская армия вынуждена была оттянуть свои подразделения на западную окраину Дзержинска (Торецка). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ы центральной части города российские бойцы зачищают отдельные очаги сопротивления украинской армии.

Ранее военный эксперт финской компании Black Bird Group Паси Паройнен заявлял, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении.

По его словам, в районе к югу от Покровска украинские войска не обладают сильными оборонительными линиями, что позволяет российской армии воспользоваться этим проломом. За последние две недели войска РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, приближаясь к ключевым стратегическим городам и поселкам. Карты боевых действий подтверждают успехи российских сил в этом направлении.


Читайте также:

Боевики ВСУ пугали мирных жителей под Курском жестокостью польских наемников

Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте

Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска
#эксперт
#армия
#карты
#контроль
#компании
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате