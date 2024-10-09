Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА в Ростовской и Курской областях.
Помимо этого, один вражеский дрон был сбит в Краснодарском крае и тринадцать над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, один вражеский дрон был сбит в Краснодарском крае и тринадцать над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что российская армия активно продвигается к городу Покровск, который является слабым звеном оборонительных рубежей ВСУ на торецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова