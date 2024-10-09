Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими

Фото: iStock/Олег Копьёв
Командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха рассказал, что украинские боевики прячутся за гражданскими во время зачистки жилых домов военными ВС РФ после освобождения населенных пунктов. Видео с бойцом было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что в штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России. Одним из них является командир роты, майор Егор Захаров с позывным Поэт.
Петелин рассказал, что это достойный офицер. Он отметил, что гордится тем, что смог воспитать Героя России. По его словам, это большая честь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Петелин рассказал, что это достойный офицер. Он отметил, что гордится тем, что смог воспитать Героя России. По его словам, это большая честь.
«Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — поделился он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова