Фото: iStock/IherPhoto
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США укрепит позиции России в конфликте на Украине. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на The Independent.
Как отмечают в издании, возвращение Трампа может привести к изменению хода конфликта. Это скажется на ослаблении поддержки киевского режима со стороны США и НАТО. При этом боевые действия на Украине как никогда близки к завершению.
Также в издании пишут, что президент России Владимир Путин будет использовать Трампа для достижения своих долгосрочных целей не только на Украине, но и в Европе. Американский президент может использовать рычаги давления на киевский режим для принуждения к прекращению огня. В зависимости от всех составляющих факторов выбранный курс Трампом повлияет на ситуацию не только на Украине, но и на будущее всей Европы.
Читайте также:
DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке
С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт
Иван Мусатов