Индонезийская журналистка призвала не верить Западу
Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить пропаганде
Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар недавно вернулась из рабочей поездки. Она посетила Донецк и Мариуполь. В интервью РИА Новости женщина поделилась своим мнением о необходимости независимого взгляда на события в этих регионах.
Иманиар считает, что представителям СМИ стоит отказаться от западных источников информации, таких как агентство Reuters. Она советует журналистам самостоятельно посетить эти города.
«Если хотите всё понять — поезжайте. Посмотрите своими глазами. Тогда у вас появится совершенно новая перспектива, чтобы лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения при подготовке новостей», — призвала собеседница агентства.
Она также подчеркнула, что в Индонезии существует нехватка достоверных источников о России. Западный нарратив и пропаганда часто затмевают реальную картину. По её словам, жители Донецка тепло встретили её и были готовы оказать помощь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.