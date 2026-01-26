26 января 2026, 12:18

Индонезийская журналистка, посетившая Донбасс, призвала не верить пропаганде

Фото: iStock/Fursov Dmytro

Индонезийская журналистка телеканала Garuda TV Фанни Иманиар недавно вернулась из рабочей поездки. Она посетила Донецк и Мариуполь. В интервью РИА Новости женщина поделилась своим мнением о необходимости независимого взгляда на события в этих регионах.





Иманиар считает, что представителям СМИ стоит отказаться от западных источников информации, таких как агентство Reuters. Она советует журналистам самостоятельно посетить эти города.





«Если хотите всё понять — поезжайте. Посмотрите своими глазами. Тогда у вас появится совершенно новая перспектива, чтобы лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения при подготовке новостей», — призвала собеседница агентства.