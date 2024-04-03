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Российские военные немедленно уничтожают вооружения и боевую технику, поставляемые Украине западными партнёрами. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
В своей статье для издания InfoBRICS он подчеркнул, что используя устаревшее оружие киевский режим никогда не сможет переломить ход конфликта. Нужда в западных поставках техники и вооружений очевидна. Но дело в том, что большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя: российские военные быстро уничтожают его точным огнём артиллерии, указал эксперт.
Лейрос считает, что в Киеве прекрасно осознают безвыходность ситуации на фронте, но ничего не могут с этим поделать, так как союзники требуют от украинских властей и обескровленных ВСУ продолжения боевых действий.
Россия неоднократно ранее заявляла, что поставки вооружений Киеву не могут оказать решающего влияния на ход конфликта, а только затягивают вооружённое противостояние, приводя к новым бессмысленным жертвам.
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Лейрос считает, что в Киеве прекрасно осознают безвыходность ситуации на фронте, но ничего не могут с этим поделать, так как союзники требуют от украинских властей и обескровленных ВСУ продолжения боевых действий.
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Александр Бойцов