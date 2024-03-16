Силы ПВО сбили ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами

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Российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.
Данные о пострадавших и возможных разрушениях не поступали.
Ранее начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким рассказал, что порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы. Примечательно, что вес авиабомбы, которой был нанесен удар, составляет 1,5 тонны.
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Данные о пострадавших и возможных разрушениях не поступали.
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Екатерина Коршунова