ВСУ атаковали Россию беспилотником с реактивным двигателем

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Глава региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что реактивный беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Дрон был запущен со стороны Украины.
По словам главы региона, атака была совершена беспилотником Ту-141 «Стриж». Он был уничтожен сегодня утром, 16 марта, в районе населенного пункта Стародуб.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Над Курской областью было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.
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Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте происшествия.
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Екатерина Коршунова